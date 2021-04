Recovery | Senato approva risoluzione maggioranza con 224 sì

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – L’Aula delhato con 224 voti a favore, 16 contrari e 21 astenuti ladisulle comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel corso della sua replica il premier ha sottolineato che “il Sud non è stato discriminato in questo flusso di fondi”. Si potrà far meglio – prosegue Draghi – non c’è l’impressione di una discriminazione colpevole, ma il punto è che le risorse saranno sempre poche se uno non le usa. C’è una storica inerzia che bisogna superare che si vede soprattutto nella fase di progettazione”. (ITALPRESS). su Il Corriere della Città.