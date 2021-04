Recovery | Senato approva risoluzione maggioranza con 224 sì 2

Advertising

SkyTG24 : Il lapsus di #Draghi al #Senato. Gli aggiornamenti sul #RecoveryPlan italiano: - fattoquotidiano : Recovery, Draghi presenta il piano anche in Senato: “Senza le riforme dispero di spendere bene tutti questi soldi,… - Tg3web : Dopo il via libera della Camera, il presidente del Consiglio Draghi ha presentato il Recovery Plan al Senato. Un pi… - MattiaGallo17 : RT @Open_gol: Anche il Senato approva. Il documento sarà trasmesso a Bruxelles entro il 30 aprile - rafgri70 : RT @Open_gol: Anche il Senato approva. Il documento sarà trasmesso a Bruxelles entro il 30 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Senato

Il s della Camera in mattinata, quello delin tarda serata: il via libera del Parlamento italiano alPlan targato Mario Draghi arriva senza patemi per il governo. Oggi un giorno positivo per l Italia , la chiosa del capo del ...Cosi' il presidente del Consiglio, Mario Draghi, riepilogando i fondi previsti per il Mezzogiorno nella replica insulplan. "La seconda lezione - ha aggiunto - e' che le risorse ...Roma, 27 apr (Adnkronos) - Il Senato ha approvato la soluzione di maggioranza sul Pnnr, su cui il governo aveva dato parere positivo, con 224 sì, 16 no e 21 astenuti.Il Recovery plan 'nasce da una scommessa collettiva in Europa sulla capacita' di spendere ma soprattutto spendere bene il denaro e l'Italia e' ...