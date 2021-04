Recovery | replica di Draghi | “Prima inviamo il PNRR all’UE prima avremo i fondi”

Advertising

Agenzia_Ansa : DIRETTA | Recovery, Draghi in Parlamento. La replica alla Camera #ANSA - summo_t : RT @tempoweb: Enti locali e Parlamento decisivi, Mario Draghi replica alla Camera sul Recovery #mariodraghi #recoveryplan #camera #iltempoq… - tempoweb : Enti locali e Parlamento decisivi, Mario Draghi replica alla Camera sul Recovery #mariodraghi #recoveryplan #camera… - DomaniGiornale : #Draghi nella replica alla #Camera sulla presentazione del #Pnrr punta sugli #entilocali «Sono loro ad avere la mag… - mbojoc : -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery replica

11.34, Draghialla Cameraalla Camera del premier Draghi sulPlan. "Profondo rispetto" del governo per le Camere,esordisce,pur nei tempi stretti, ma "la scadenza del 30/04 ...Lo dice il premier Mario Draghi nellain Aula alla Camera sulplan. " Indubbiamente i tempi erano ristretti - aggiunge il presidente del Consiglio - ma la scadenza del 30 aprile non ...Prevede poi l’ampliamento dei dottorati, attraverso un finanziamento cumulativo di circa un miliardo”. Lo dice il premier Mario Draghi nella replica alla Camera.Replica del presidente del Consiglio al dibattito sul Recovery plan. Alle 15 il premier si sposterà in Senato per tenere a Palazzo Madama le sue comunicazioni. Il voto dell'Assemblea sarà in serata. " ...