Recovery Plan, Meloni “Parlamento esautorato” (Di martedì 27 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Lei ha detto che in quei Piano è contenuto il destino del Paese, è vero sono probabilmente l'ultima occasione che abbiamo per dare alla nazione lo sviluppo e la forza che merita. Davvero pensate che sia giusto e normale e responsabile che il Parlamento voti un documento di tale portata senza aver avuto neppure il tempo necessario per leggere il Piano? E' normale votarlo a scatola chiusa?”. Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni di voto alla Camera sul Pnrr. “Questo Parlamento è stato ignorato, è stato deriso”, ha aggiunto.“Il ruolo dei parlamentari non è fare il pubblico pagato, FdI ha garantito una opposizione patriottica e responsabile ma è questa responsabilità che ci porta a dire che non siamo nelle condizioni di valutare un Piano in 24 ore. La scelta di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Lei ha detto che in quei Piano è contenuto il destino del Paese, è vero sono probabilmente l'ultima occasione che abbiamo per dare alla nazione lo sviluppo e la forza che merita. Davvero pensate che sia giusto e normale e responsabile che ilvoti un documento di tale portata senza aver avuto neppure il tempo necessario per leggere il Piano? E' normale votarlo a scatola chiusa?”. Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia, nel corso delle dichiarazioni di voto alla Camera sul Pnrr. “Questoè stato ignorato, è stato deriso”, ha aggiunto.“Il ruolo dei parlamentari non è fare il pubblico pagato, FdI ha garantito una opposizione patriottica e responsabile ma è questa responsabilità che ci porta a dire che non siamo nelle condizioni di valutare un Piano in 24 ore. La scelta di ...

