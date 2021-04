Recovery plan | Mario Draghi alla Camera per il PNRR e “il destino del Paese”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 27 aprile 2021)ieri ha affrontato laper presentare il, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Oggi, invece, sarà la volta del Senato. Il discorso del Presidente del Consiglio non è stato solo un elenco delle misure che si intende prendere, ma un appellocoesione per tutto il Governo e un appello agli italiani.: il discorso diIl premier ha presentatoil Piano nazionale di ripresa e resilienza, per usare i 191,5 mld di risorse Ue. Il suo discorso però non è iniziato parlando di misure, ma chiedendocoesione: “Metteteci dentro le vite degli italiani, le nostre ma soprattutto quelle dei giovani, delle donne, dei cittadini ...