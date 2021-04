Recovery plan, la replica di Draghi in Senato: “Al centro del piano c’è l’Italia” (Di martedì 27 aprile 2021) Recovery plan, le comunicazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi in Parlamento prima della trasmissione del testo a Bruxelles. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi interviene in Parlamento per le comunicazioni sul Recovery plan in vista della trasmissione del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a Bruxelles. Il piano è stato approvato in Cdm nella serata di sabato 24 aprile dopo una giornata di confronti, tensioni e chiarimenti. Il risultato è un piano nazionale che risponde ai criteri del premier Draghi e del ministro Franco senza tuttavia escludere quelle che sono le voci politiche, con i partiti che ovviamente vogliono dire la loro. Di seguito il video dell’intervento del Presidente del ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 aprile 2021), le comunicazioni del Presidente del Consiglio Marioin Parlamento prima della trasmissione del testo a Bruxelles. Il Presidente del Consiglio Mariointerviene in Parlamento per le comunicazioni sulin vista della trasmissione delNazionale di Ripresa e Resilienza a Bruxelles. Ilè stato approvato in Cdm nella serata di sabato 24 aprile dopo una giornata di confronti, tensioni e chiarimenti. Il risultato è unnazionale che risponde ai criteri del premiere del ministro Franco senza tuttavia escludere quelle che sono le voci politiche, con i partiti che ovviamente vogliono dire la loro. Di seguito il video dell’intervento del Presidente del ...

