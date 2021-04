Recovery Plan, la replica di Draghi al Senato: «Dobbiamo sconfiggere l’inerzia istituzionale» (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo l’intervento andato in scena alla Camera dei deputati, Mario Draghi è arrivato in Senato alle 15 per presentare il Recovery Plan. L’aula di Montecitorio ha già dato il suo ok con 442 sì, 19 no e 51 astenuti. Una volta compiuto il passaggio a Palazzo Madama, con votazione prevista in tarda serata, tra domani e giovedì toccherà al Consiglio dei ministri mettere il sigillo definitivo sul testo, che entro il 30 aprile dovrà essere trasmesso alle autorità europee. Una data non perentoria, ma come ha spiegato Draghi conviene rispettarla, per avere in tempi brevi un primo anticipo del 10% sul totale delle risorse messe a disposizione per l’Italia dal Dispositivo europeo per la ripresa e resilienza (191,5 miliardi), mentre il restante 90% sarà condizionato al raggiungimento degli obiettivi economici ... Leggi su open.online (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo l’intervento andato in scena alla Camera dei deputati, Marioè arrivato inalle 15 per presentare il. L’aula di Montecitorio ha già dato il suo ok con 442 sì, 19 no e 51 astenuti. Una volta compiuto il passaggio a Palazzo Madama, con votazione prevista in tarda serata, tra domani e giovedì toccherà al Consiglio dei ministri mettere il sigillo definitivo sul testo, che entro il 30 aprile dovrà essere trasmesso alle autorità europee. Una data non perentoria, ma come ha spiegatoconviene rispettarla, per avere in tempi brevi un primo anticipo del 10% sul totale delle risorse messe a disposizione per l’Italia dal Dispositivo europeo per la ripresa e resilienza (191,5 miliardi), mentre il restante 90% sarà condizionato al raggiungimento degli obiettivi economici ...

