Recovery Plan, il Senato approva la risoluzione di maggioranza con 224 sì. Draghi: «Dobbiamo sconfiggere l'inerzia istituzionale» (Di martedì 27 aprile 2021) Con 224 voti a favore, 16 contrari e 21 astenuti l'aula del Senato ha approvato la risoluzione delle forze di maggioranza (Pd, M5s, Lega, Leu, Italia viva, gruppo delle Autonomie) sulle comunicazioni del premier Mario Draghi sul Recovery Plan. Gli unici a essersi astenuti sono stati i Senatori di Fratelli d'Italia. La giornata al Senato Dopo l'intervento andato in scena alla Camera dei deputati, Mario Draghi è arrivato in Senato alle 15 per presentare il Recovery Plan. L'aula di Montecitorio ha già dato il suo ok con 442 sì, 19 no e 51 astenuti. Una volta compiuto il passaggio a Palazzo Madama, con votazione prevista in tarda serata, tra domani e giovedì ...

