Recovery plan, Draghi: “230 mila nuovi posti per asili nido” (Di martedì 27 aprile 2021) Il Pnrr asili nido stanzia ben 4,6 miliardi per gli asili nido e le scuole d'infanzia. Lo sottolinea ancora una volta il premier Mario Draghi nell'Aula della Camera. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 aprile 2021) Il Pnrrstanzia ben 4,6 miliardi per glie le scuole d'infanzia. Lo sottolinea ancora una volta il premier Marionell'Aula della Camera. L'articolo .

Advertising

galeazzobignami : Draghi ora alla Camera. Illustra un Recovery plan inviato sabato, modificato di notte, rimandato domenica, rimodif… - fattoquotidiano : Recovery plan, il salario minimo sparisce dalla versione finale del testo inviato al Parlamento. Ecco cosa prevedev… - petergomezblog : Recovery plan, il file sul sito del governo cambiato in corsa due ore prima che parlasse Draghi. Nel nuovo testo sl… - fulvy65 : RT @sostengo5: Salario minimo: mentre in Europa si lavora per farlo diventare legge, in Italia sparisce dal Recovery Plan. Il governo dei m… - will_i_am_sag : Questa cosa di 95 milioni di euro dati tramite il Recovery Plan per lo stadio di Firenze non si può sentire. Poi ci… -