Recovery: Malpezzi, ‘centralità Parlamento per realizzare riforme’ (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr (Adnkronos) – “Per spendere le risorse UE, per fare in modo che diventino una vera opportunità servono le riforme. E serve andare tutti nella stessa direzione per realizzarli, a partire dal Parlamento che avrà un ruolo decisivo nell’elaborare la proposta. Noi faremo la nostra parte. Per il Partito Democratico la centralità del Parlamento è decisiva”. Lo ha detto Simona Malpezzi in Senato. “Per questo, le riforme vanno sottratte alle pressioni politico-elettorali: serve un cambio di passo all’altezza della sfida in atto”, ha aggiunto la presidente dei senatori del Pd. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr (Adnkronos) – “Per spendere le risorse UE, per fare in modo che diventino una vera opportunità servono le riforme. E serve andare tutti nella stessa direzione per realizzarli, a partire dalche avrà un ruolo decisivo nell’elaborare la proposta. Noi faremo la nostra parte. Per il Partito Democratico la centralità delè decisiva”. Lo ha detto Simonain Senato. “Per questo, le riforme vanno sottratte alle pressioni politico-elettorali: serve un cambio di passo all’altezza della sfida in atto”, ha aggiunto la presidente dei senatori del Pd. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

TV7Benevento : Recovery: Malpezzi, 'centralità Parlamento per realizzare riforme'... - TV7Benevento : Recovery: Malpezzi (Pd), 'donne, giovani e Sud per una visione riformista del futuro'... - n_nad1a : RT @UffailnickA: #Conte, cara #malpezzi, il #recovery lo ha ottenuto Conte Con la sua credibilitá, non quella del #PD E non son grillina,… - Alexandre13734 : Flavia Malpezzi che intesta al PD il merito del recovery non solo in Italia ma anche in tutti i paesi Europei è troppo comico. - UffailnickA : #Conte, cara #malpezzi, il #recovery lo ha ottenuto Conte Con la sua credibilitá, non quella del #PD E non son gri… -