Recovery, l’annuncio di Draghi: «Oltre 21mila nuovi punti di ricarica per le auto elettriche». (Di martedì 27 aprile 2021) Più che gli ospedali sarà l’automobile il banco di prova del Recovery Plan. Nel senso che sarà lì che i cittadini valuteranno se il super-celebrato Pnrr è un documento che farà seguire le parole ai fatti o se è destinato a restare il classico libro dei sogni. Si sa che su casa e auto gli italiani non fanno sconti. Per questo monitoreranno in maniera più che occhiuta l’impegno assunto da Draghi sulla diffusione delle auto elettriche. Quelle in circolazione sono poche. A frenarne la vendita è soprattutto la difficoltà di ricaricare le batterie dopo un certo numero di chilometri. In questo senso, la rete di distribuzione di assistenza è pressoché inesistente. 7.500 nelle superstrade e 13.755 nelle città Ma non ancora per molto, almeno a sentire le parole pronunciate da ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 aprile 2021) Più che gli ospedali sarà l’mobile il banco di prova delPlan. Nel senso che sarà lì che i cittadini valuteranno se il super-celebrato Pnrr è un documento che farà seguire le parole ai fatti o se è destinato a restare il classico libro dei sogni. Si sa che su casa egli italiani non fanno sconti. Per questo monitoreranno in maniera più che occhiuta l’impegno assunto dasulla diffusione delle. Quelle in circolazione sono poche. A frenarne la vendita è soprattutto la difficoltà dire le batterie dopo un certo numero di chilometri. In questo senso, la rete di distribuzione di assistenza è pressoché inesistente. 7.500 nelle superstrade e 13.755 nelle città Ma non ancora per molto, almeno a sentire le parole pronunciate da ...

Advertising

infoiteconomia : Recovery Fund, l'annuncio: “Il nuovo Istituto italiano per l'intelligenza artificiale sarà a Torino” - AlexBonoVox1 : RT @TorinoNews24: Recovery Fund, l'annuncio: 'Il nuovo Istituto italiano per l'intelligenza artificiale sarà a Torino'... - TorinoNews24 : Recovery Fund, l'annuncio: 'Il nuovo Istituto italiano per l'intelligenza artificiale sarà a Torino'... - vesuvianonews : Tramite un annuncio pubblicato sulla sua pagina facebook ufficiale, la Rete Recovery Sud ha annunciato che 'Pino Ap… - APatrignan : RT @fanpage: 'Previsti anche ulteriori 18 miliardi per il Superbonus 110%, più di 10 nel Pnrr e 8 nel fondo investimenti”. L'annuncio di Lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery l’annuncio Recovery, l'annuncio di Draghi: «Oltre 21mila nuovi punti di ricarica per le auto... Il Secolo d'Italia