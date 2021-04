Recovery: Fratoianni, 'Sinistra italiana vota contro, mancano scelte coraggiose' (Di martedì 27 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 27 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

fattoquotidiano : Recovery, Lorenzin (Pd): “Differenze con piano Conte? Mantenuta impostazione, ma ora c’è Draghi”. Fratoianni: “Da P… - TV7Benevento : Recovery: Fratoianni, 'Sinistra italiana vota contro, mancano scelte coraggiose'... - Sermocity : RT @NFratoianni: #Recovery Fratoianni a @SkyTG24 : tante cose non vanno bene nel #PNRR - il_Conte78 : RT @NFratoianni: #Recovery Nicola Fratoianni a TPI: “#Conte caduto per il #Pnrr, ma #Draghi lo ha gestito anche peggio” - il_Conte78 : RT @NFratoianni: #Recovery Fratoianni a @SkyTG24 : tante cose non vanno bene nel #PNRR -