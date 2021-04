Recovery: Draghi,15 mld alta velocità, c'è anche Roma-Pescara (Di martedì 27 aprile 2021) Pescara - "Passo ora al tema dell'alta velocità. Il Piano e il Fondo Complementare prevedono investimenti per oltre 15 miliardi. Un esempio, è Tutte le linee ad alta velocità non sono progetti vecchi, ma estremamente innovativi. La Roma-Pescara è una novità assoluta. Il raddoppio del binario sulla linea esistente della Palermo-Catania-Messina va incontro a un'esigenza avanzata dalla regione Sicilia". Lo dice il premier Mario Draghi nella replica in Aula alla Camera. "Per gli interventi ferroviari al Nord sono destinati 8,6 miliardi. Gli interventi consentono di potenziare i servizi di trasporto su ferro, e stabiliscono per le merci connessioni efficaci con il sistema dei porti esistenti. In particolare grazie ai lavori sul tratto Liguria-Alpi i tempi ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 27 aprile 2021)- "Passo ora al tema dell'. Il Piano e il Fondo Complementare prevedono investimenti per oltre 15 miliardi. Un esempio, è Tutte le linee adnon sono progetti vecchi, ma estremamente innovativi. Laè una novità assoluta. Il raddoppio del binario sulla linea esistente della Palermo-Catania-Messina va incontro a un'esigenza avanzata dalla regione Sicilia". Lo dice il premier Marionella replica in Aula alla Camera. "Per gli interventi ferroviari al Nord sono destinati 8,6 miliardi. Gli interventi consentono di potenziare i servizi di trasporto su ferro, e stabiliscono per le merci connessioni efficaci con il sistema dei porti esistenti. In particolare grazie ai lavori sul tratto Liguria-Alpi i tempi ...

