Recovery | Draghi | ‘su riforme Parlamento sarà determinante’

(Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Mi dispiace per i tempi ristretti” ma “il dialogo non è finito qui. Il contributo che ilpuò dare non è solo all’inizio, tutte questesaranno adottate con strumenti legislativi, ddl, leggi delega, decreti legge nei cui procedimenti ilavrà ovviamente un ruolo determinante”. Lo dice il premier Marionella replica alla Camera. “La collaborazione tra legislativo ed esecutivo è fondamentale ora e loancora di più nei mesi a venire”. L'articolo CalcioWeb.

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Draghi

... intervenuto in aula alla Camera in replica sulle comunicazioni relative alplan da 248 ...si è così scusato per i tempi stretti dell'esame parlamentare. "I tempi erano ristretti ma la ...Lo dice il premier Marionella replica in Aula alla Camera sulplan. "C'è l'introduzione di una previsione per condizionare i progetti finanziati non solo del Pnrr" e anche di React ...Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Indubbiamente i tempi erano ristretti ma la scadenza del 30 aprile non è mediatica: è che se si arriva prima, si avranno i fondi prima. La commissione andrà sui mercati pe ...Condividi questo articolo:Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Gli enti locali sono i veri attuatori del piano”. Lo dice il premir Mario Draghi nella replica alla Camera. “La vera sfida, non appena il piano s ...