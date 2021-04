Recovery | Draghi risponde alla senatrice Santanchè | “Non ho mai detto che garantisco io con l’Europa | non è il mio stile”

(Di martedì 27 aprile 2021) “Non ho maiio” con l’Unione europea, “non è il mio”. Lo hail presidente Marionel corso della replica in Aula al Senato, facendo riferimento alle critiche arrivate dai banchi di Fratelli d’Italia sia sulle tempistiche, sia sullo scarso coinvolgimento del Parlamento. In particolare poco prima, laDanielasi era rivolta direttamente a: “Mi viene il dubbio che questo Piano sia una trattativa tra lei e la Commissione europea, perché quando lei dice ‘io’ a me viene il dubbio chenon si fida dell’Italia e degli italiani” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Evidentemente,. E val bene un cambio di linea o una arrampicata sugli specchi. Le ... Ma Italia viva non si agita più neppure sulla famosa cabina di regia delche sarà ...Si parla comunque di non introdurla nelPlan, che il Parlamento ha approvato con 442 voti contro 19 e con 51 astenuti.ad ogni modo, fa sapere che chi vorrà usufruirne, non deve ...Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Capisco l'imbarazzo dei membri della maggioranza nel votare un Piano che non hanno nemmeno letto, da scatola di tonno da aprire questo Parlamento è diventato un inutile so ...Il premier ha presentato alla Camera e al Senato il Piano di ripresa e resilienza e i progetti per ottenere i quasi 250 miliardi di euro di aiuti dall’Unione Europea ...