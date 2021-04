Recovery | Draghi | ' debito? Ora essenziale concentrarci su crescita'

(Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Quanto al, riteniamo che siain questo momentosullaeconomica. Il governo vuole rilanciare gli investimenti e la produttività, per permetterci di raggiungere tassi dimolto più alti che nel recente passato. Se siamo in grado di rilanciare il potenziale didella nostra economia, riusciremo anche a ridurre rapidamente il rapporto trapubblico e Pil". Così il presidente del Consiglio Mario, nella replica in Aula alla Camera sul Pnrr.

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Mentre il Cdm slitta nella notte, la Bellanova twitta: “Il #Recovery di Conte non era all’altez… - galeazzobignami : Draghi ora alla Camera. Illustra un Recovery plan inviato sabato, modificato di notte, rimandato domenica, rimodif… - fattoquotidiano : Recovery, Draghi alla Camera: “Piano ha molto beneficiato dell’azione del governo precedente” – Video - tuttanotizia21 : RT @TgLa7: #Recovery:Draghi,1,2 mld internazionalizzazione imprese - tuttanotizia21 : RT @TgLa7: #Recovery: Draghi, 0,5 mld a Roma 'caput mundi' -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Draghi

plan: gli approfondimenti Il pianoin 16 mossealla Camera: ", disporremo di 248 miliardi, no a ritardi e miopie"alla Camera: il discorso completo .Replica del presidente del Consiglio al dibattito sulplan. Alle 15 il premier si sposterà in Senato per tenere a Palazzo Madama le sue comunicazioni. Il Piano illustrato ieri dal premier alla Camera. 'Il Pil è caduto dell'8,7, i giovani e le ...Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, in Aula alla Camere per la replica al Pnrr. "In merito agli appalti - prosegue il premier - intendiamo riformare la disciplina nazionale ...Certo sono già tanti a maggio...". Lo dice con un sorriso il premier Mario Draghi, nella replica in Aula alla Camera, raccogliendo un applauso dell'emiciclo.