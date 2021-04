Recovery: Draghi, 'con Pnrr sport ha piena dignità' (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "L'Italia da anni reclamava un piano sulle politiche sportive. Con un miliardo di investimenti nel Pnrr da oggi lo sport ha piena dignità nelle politiche pubbliche del nostro Paese, anche per lo stretto legame che c'è tra l'attività sportiva, il benessere e la coesione sociale". Lo dice il premier Mario Draghi nella replica alla Camera. "Intendiamo potenziare le infrastrutture per lo sport e favorire le attività sportive a cominciare dalle prime classi delle scuole primarie. Delle infrastrutture sportive scolastiche beneficerà inoltre l'intera comunità territoriale, al di fuori dell'orario scolastico attraverso convenzioni e accordi con le stesse scuole, gli enti locali e le associazioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "L'Italia da anni reclamava un piano sulle politicheive. Con un miliardo di investimenti nelda oggi lohanelle politiche pubbliche del nostro Paese, anche per lo stretto legame che c'è tra l'attivitàiva, il benessere e la coesione sociale". Lo dice il premier Marionella replica alla Camera. "Intendiamo potenziare le infrastrutture per loe favorire le attivitàive a cominciare dalle prime classi delle scuole primarie. Delle infrastruttureive scolastiche beneficerà inoltre l'intera comunità territoriale, al di fuori dell'orario scolastico attraverso convenzioni e accordi con le stesse scuole, gli enti locali e le associazioni ...

