Recovery: Draghi, ‘con Pnrr sport ha piena dignità’ (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “L’Italia da anni reclamava un piano sulle politiche sportive. Con un miliardo di investimenti nel Pnrr da oggi lo sport ha piena dignità nelle politiche pubbliche del nostro Paese, anche per lo stretto legame che c’è tra l’attività sportiva, il benessere e la coesione sociale”. Lo dice il premier Mario Draghi nella replica alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “L’Italia da anni reclamava un piano sulle politicheive. Con un miliardo di investimenti nelda oggi lohadignità nelle politiche pubbliche del nostro Paese, anche per lo stretto legame che c’è tra l’attivitàiva, il benessere e la coesione sociale”. Lo dice il premier Marionella replica alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

