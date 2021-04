Recovery | Draghi | ' Cambiamento solo se si lavora insieme' | Il Senato approva la risoluzione di maggioranza con 224 sì

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Mentre il Cdm slitta nella notte, la Bellanova twitta: “Il #Recovery di Conte non era all’altez… - galeazzobignami : Draghi ora alla Camera. Illustra un Recovery plan inviato sabato, modificato di notte, rimandato domenica, rimodif… - fattoquotidiano : Recovery, Draghi alla Camera: “Piano ha molto beneficiato dell’azione del governo precedente” – Video - mocettast : RT @gabelmanu: I #ControlloriDeStaCippa quelli che da dentro #PossiamoIncidere hanno dimenticato di controllare le risorse destinate a Roma… - twitwi002 : @AppostaMi Ho capito. Ma visti i rischi che si stavano correndo e visti i numeri necessari per il recovery, col Gov… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Draghi

... M5s, Lega, Leu, Italia viva, gruppo delle Autonomie) sulle comunicazioni del premier Mariosulplan. I senatori di Fratelli d'Italia si sono astenuti. Alla Camera i voti favorevoli ...Lo ha detto il senatore Mattia Crucioli, in aula, annunciando il suo no al Pnnr e rivolgendosi aLo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della replica alle comunicazioni al Senato in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e ...La verità è che alle regioni meridionali doveva andare di più, molto di più. Se si fossero seguiti i criteri utilizzati dall’Ue per ripartire il Recovery fund tra gli Stati membri, infatti, al Sud sar ...