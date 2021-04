Recovery: dalla Scuola allo Sport, passando per il Turismo, il Fisco ed il Sud, Draghi incassa l’ok della Camera (Di martedì 27 aprile 2021) Premessa la prevedibile astensione dei deputati di Fdi, con altrettanta scontatezza poco fa la Camera ha dato l’ok al Recovery Plan, in virtù dei 442 Sì, e a dispetto dei 19 No e dei 51 astenuti. Dunque, il premier Draghi ha ‘convinto’ tutti circa il Pnrr, spiegando che “I tempi sono stretti ma c’è profondo rispetto per il Parlamento. La scadenza del 30 aprile non è mediatica, se si arriva prima si ha accesso ai fondi prima. Se il piano viene presentato subito, si ha accesso alla prima quota. Mi dispiace per i tempi ristretti della discussioni, ma il dialogo non è finito qui, il contributo che il Parlamento può dare è solo all’inizio. Tutte le riforme saranno adottate con provvedimenti legislativi, il Parlamento avrà un ruolo determinante nella discussione e nella determinazione del contenuto. Una ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 aprile 2021) Premessa la prevedibile astensione dei deputati di Fdi, con altrettanta scontatezza poco fa laha datoalPlan, in virtù dei 442 Sì, e a dispetto dei 19 No e dei 51 astenuti. Dunque, il premierha ‘convinto’ tutti circa il Pnrr, spiegando che “I tempi sono stretti ma c’è profondo rispetto per il Parlamento. La scadenza del 30 aprile non è mediatica, se si arriva prima si ha accesso ai fondi prima. Se il piano viene presentato subito, si ha accesso alla prima quota. Mi dispiace per i tempi ristrettidiscussioni, ma il dialogo non è finito qui, il contributo che il Parlamento può dare è solo all’inizio. Tutte le riforme saranno adottate con provvedimenti legislativi, il Parlamento avrà un ruolo determinante nella discussione e nella determinazione del contenuto. Una ...

