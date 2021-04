Recovery | Cannito | “ha creato discriminazione sociale | dalla sinistra solo silenzi’

(Di martedì 27 aprile 2021) “Siamo stati chiusi per il ‘bene comune’ come nessun altro settore, forsei ristoranti, le palestre, le scuole di danza. Alla cultura e allo spettacolo dal vivo (99% di perdite economiche tranne i pochi eletti sovvenzionati), il ‘ben comune’ ha stanziato?il 2% delplan. Il principio che con la cultura non si mangia è trasversale a qualsiasi governo”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos Luciano, alla guida dell’Accademia Internazionale di Arti Performative Art Village di Roma, sulplan del Governo. “A mio avviso – ha continuato– si è creata unaper il bene comune. Ilè legato indubbiamente ad una ristrutturazione più moderna della nostra società ed è ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Cannito

Adnkronos

...delle amministrazioni comunali era presente l'Assessore Regionale Marone e la dott.ssa, ... e alle linee programmatiche contenute nelPlan Next Generation EU in tema di inclusione ......delle amministrazioni comunali era presente l'Assessore Regionale Marone e la dott.ssa, ... e alle linee programmatiche contenute nelPlan Next Generation EU in tema di inclusione ..."Siamo stati chiusi per il 'bene comune' come nessun altro settore, forse solo i ristoranti, le palestre, le scuole di danza. Alla cultura e allo spettacolo dal vivo (99% di perdite economiche tranne ...