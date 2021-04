Recovery | Bonomi | ' contano riforme non i miliardi | lavoro resta ingessato'

(Di martedì 27 aprile 2021) Milano, 27 apr. (Adnkronos) - Con i fondi delFund, "la sfida è trasformare l'Italia in un Paese moderno, efficiente, aperto, inclusivo. Quindi la mia domanda è: qualifaremo per scaricare a terra quei duecento?". Se lo chiede il presidente di Confindustria, Carlo, in un'intervista al Corriere della Sera, lamentando che "due aree, quelle sulla pubblica amministrazione e sulla giustizia civile, sono abbastanza declinate. Le altre non ancora. Legià ben definite sono 5 su 47. Ma lì noi ci giochiamo tutto ed è la vera sfida con l'Europa", osserva. Secondo, "quel che manca nel testo, se si vuole, è la partnership pubblico-privato. Credo sia nell'interesse del presidente Draghi aprire su questo un'interlocuzione con il settore privato: lo ...

...gli storici 'datori di lavoro' rappresentati da Confindustria (mediante il Presidente Carlo) ... Le parti sociali devono essere coinvolte perché vogliamo seguire passo passo" ilplan. ...Il premier Draghi ha incontrato ieri le parti sociali per parlare non solo diPlan ma ... Confindustria,: visione strategica su filiere centrali manifattura Dopo il confronto con i ...Milano, 27 apr. (Adnkronos) - Con i fondi del Recovery Fund, "la sfida è trasformare l'Italia in un Paese moderno, efficiente, aperto, inclusivo. Quindi la mia domanda è: quali riforme faremo per scar ...Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi: «Non chiediamo miliardi in più ma di essere coinvolti nei progetti di riforma» ...