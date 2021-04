Real Madrid-Chelsea, Tuchel: “Sono deluso per il pari, ma cercheremo di vincere a Londra” (Di martedì 27 aprile 2021) “Sono deluso: è un peccato non sfruttare le tante opportunità create. Nel primo tempo abbiamo fatto tanto, creando grandi occasioni, mentre la ripresa è stata più equilibrata. Il risultato è comunque positivo e a Londra cercheremo di vincere il ritorno“. Lo ha detto l’allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel, dopo il pari per 1-1 contro il Real Madrid. “Abbiamo affrontato due trasferte con soli due giorni di riposo in mezzo, ci serviva maggior tempo per recuperare – ha aggiunto il tecnico dei Blues -. Nei prossimi giorni penseremo a riposarci per poi ripresentarci al ritorno in cerca della vittoria“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) “: è un peccato non sfruttare le tante opportunità create. Nel primo tempo abbiamo fatto tanto, creando grandi occasioni, mentre la ripresa è stata più equilibrata. Il risultato è comunque positivo e adiil ritorno“. Lo ha detto l’allenatore del, Thomas, dopo ilper 1-1 contro il. “Abbiamo affrontato due trasferte con soli due giorni di riposo in mezzo, ci serviva maggior tempo per recuperare – ha aggiunto il tecnico dei Blues -. Nei prossimi giorni penseremo a riposarci per poi ripresentarci al ritorno in cerca della vittoria“. SportFace.

