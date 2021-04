Real Madrid-Chelsea | Tuchel | “C’è un po’ di nervosismo | ne abbiamo parlato”

(Di martedì 27 aprile 2021) “C’è un po’ di, ne. È una gara ed eliminazione, ma soprattutto importantissima, arriviamo ae vogliamo condurre una prestazione di livello. Non si gioca al Bernabeu? Non cipensato, mapensato a chicontro. Siamo preparati per questo”. Così il tecnico del, Thomas, nel pre partita della sfida contro il. E’ proprio l’allenatore tedesco a prendere la parola a pochi minuti dal calcio d’inizio della semifinale di andata della Champions League: “Siamo tristi per il fatto che non ci siano spettatori, sarebbe bella giocare al Bernabeu coi tifosi. Chiediamo tanto a noi stessi, quando mettiamo la maglia cerchiamo di essere il ...

Due tra i più importanti club europei si affronteranno per la prima volta dopo 23 anni: il Real Madrid ospiterà il Chelsea nell'andata della semifinale di Champions League. Entrambi i club hanno ottenuto numerosi successi in Champions, ma se per il Real è la prima partecipazione in ...Due tra i più importanti club europei si affronteranno per la prima volta dopo 23 anni: il Real Madrid ospiterà il Chelsea nell'andata della semifinale di Champions League. Real Madrid con Nacho e Militao in difesa, solamente panchina per Asensio. Nel Chelsea giocano titolari Rudiger, Pulisic e e Chilwell.