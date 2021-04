Real Madrid-Chelsea oggi, Champions League: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di martedì 27 aprile 2021) Real Madrid-Chelsea oggi: in Champions League è il momento delle semifinali d’andata. I “Blancos” ricevono a Valdebebas i “Blues”, nei primi 90 minuti dell’incrocio anglo-spagnolo. Da una parte gli uomini di Zidane che – partiti un po’ in sordina – adesso sognano l’ennesimo trionfo europeo, dall’altra quelli di Tuchel, capace di dare un volto e una filosofia alla sua squadra anche se da subentrato a metà stagione a Frank Lampard. Chi la spunterà? La parola all’unico giudice supremo: il campo. Il match si svolgerà martedì 27 aprile, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00, e sarà trasmesso in diretta in chiaro su Canale 5 e in abbonamento satellitare su Sky Sport Uno, oltre che in streaming con Mediaset Play, Sky Go e su Now TV. OA Sport vi offrirà inoltre la ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021): inè il momento delle semifinali d’andata. I “Blancos” ricevono a Valdebebas i “Blues”, nei primi 90 minuti dell’incrocio anglo-spagnolo. Da una parte gli uomini di Zidane che – partiti un po’ in sordina – adesso sognano l’ennesimo trionfo europeo, dall’altra quelli di Tuchel, capace di dare un volto e una filosofia alla sua squadra anche se da subentrato a metà stagione a Frank Lampard. Chi la spunterà? La parola all’unico giudice supremo: il campo. Il match si svolgerà martedì 27 aprile, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00, e sarà trasmesso in diretta in chiaro su Canale 5 e in abbonamento satellitare su Sky Sport Uno, oltre che incon Mediaset Play, Sky Go e su Now TV. OA Sport vi offrirà inoltre la ...

