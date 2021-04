Real Madrid-Chelsea, Kanté: “Contenti per il risultato e ottimisti per il ritorno” (Di martedì 27 aprile 2021) “Siamo Contenti, perché abbiamo giocato bene contro una grande squadra. Volevamo un buon risultato in vista del ritorno e l’1-1 penso che sia un punteggio corretto, per ciò che si è visto in campo. Cercheremo di giocare al meglio in casa, così da qualificarci in finale“. Lo ha dichiarato il centrocampista del Chelsea, N’Golo Kanté, dopo il pareggio per 1-1 contro il Real Madrid, a al termine della semifinale d’andata della Champions League 2020/2021. “Dobbiamo essere ottimisti e prendere al lato positivo di questo risultato“, ha chiosato il francese dopo esser stato premiato come Mvp del match. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) “Siamo, perché abbiamo giocato bene contro una grande squadra. Volevamo un buonin vista dele l’1-1 penso che sia un punteggio corretto, per ciò che si è visto in campo. Cercheremo di giocare al meglio in casa, così da qualificarci in finale“. Lo ha dichiarato il centrocampista del, N’Golo, dopo il pareggio per 1-1 contro il, a al termine della semifinale d’andata della Champions League 2020/2021. “Dobbiamo esseree prendere al lato positivo di questo“, ha chiosato il francese dopo esser stato premiato come Mvp del match. SportFace.

