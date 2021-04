Real Madrid-Chelsea in TV e in streaming: dove vedere stasera la semifinale di Champions League (Di martedì 27 aprile 2021) stasera si gioca Real Madrid-Chelsea, semifinale di andata della Champions League: ecco come sarà possibile vederla in TV e in streaming. Real Madrid-Chelsea che si gioca stasera alle 21:00, è la partita di Champions League valida come semifinale di andata. In diretta da Valdebebas, il centro sportivo del Real, andrà in scena la supersfida tra i blancos di Zidane e i blues di Tuchel. dove vederla in TV Real Madrid-Chelsea sarà trasmessa stasera in TV, in chiaro, su Canale 5. La telecronaca della partita è affidata a Pierluigi Pardo con ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 aprile 2021)si giocadi andata della: ecco come sarà possibile vederla in TV e inche si giocaalle 21:00, è la partita divalida comedi andata. In diretta da Valdebebas, il centro sportivo del, andrà in scena la supersfida tra i blancos di Zidane e i blues di Tuchel.vederla in TVsarà trasmessain TV, in chiaro, su Canale 5. La telecronaca della partita è affidata a Pierluigi Pardo con ...

Advertising

DiMarzio : LIVE - #Superlega, Florentino #Perez: 'Un Real Madrid-Manchester o un Barcellona-Milan sono più attrattivi di sfide… - tancredipalmeri : A occhio e croce la Heineken non sponsorizzerà Juventus e Real Madrid. Presi in giro dagli sponsor, che assoluto d… - tancredipalmeri : I contratti #SuperLeague mostrano che Real Madrid e Barcellona avrebbero ricevuto a testa 60m€ più di ogni altro.… - 888sportquiz : Due generazioni di brasiliani a confronto in un inedito assoluto in Champions ?????? La classe e l’esperienza di… - Gianpaolo_5 : @Mario69994570 @DiMarzio Il Real Madrid, che ha vinto 4 Champions in 5 anni, quanti giocatori ha tirato fuori dal v… -