Real Madrid-Chelsea | Courtois | “Il ritorno sarà come una finale”

"Il ritorno per noi sarà come una finale". Lo ha dichiarato il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, dopo il pareggio per 1-1 al termine della semifinale di andata della Champions League 2020/2021, contro il Chelsea. "A Londra dovremo giocare con tranquillità e dovremo cercare di creare dei pericoli, prendendoci il possesso del gioco" ha chiosato il belga ai microfoni della Uefa. Grande determinazione dell'estremo difensore belga, convinto delle chance di qualificazione in favore del suo Real Madrid, salvato con alcuni ottimi interventi durante il confronto in Spagna.

