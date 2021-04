Real Madrid-Chelsea 1-1: poco spettacolo, si deciderà tutto al ritorno (Di martedì 27 aprile 2021) Finisce 1-1 la semifinale di andata della Champions League tra Real Madrid-Chelsea. Si deciderà tutto a Stanford Bridge tra otto giorni Un primo tempo scoppiettante, una ripresa senza scossoni. Questa la semifinale di andata di Champions League tra Real Madrid-Chelsea, terminata sul punteggio di 1-1. Al gol di Pulisic risponde il solito Benzema. Tra otto giorni il ritorno a Londra. La partita Meglio il Chelsea nel primo tempo. I blues si difendono bene e riescono a mettere in difficoltà la retroguardia degli spagnoli grazie alla velocità degli attaccanti. Davanti però Werner è in serata no, e al 10° si divora il gol del vantaggio spedendo la palla addosso a Courtois da pochi passi. Nell’azione successiva ... Leggi su zon (Di martedì 27 aprile 2021) Finisce 1-1 la semifinale di andata della Champions League tra. Sia Stanford Bridge tra otto giorni Un primo tempo scoppiettante, una ripresa senza scossoni. Questa la semifinale di andata di Champions League tra, terminata sul punteggio di 1-1. Al gol di Pulisic risponde il solito Benzema. Tra otto giorni ila Londra. La partita Meglio ilnel primo tempo. I blues si difendono bene e riescono a mettere in difficoltà la retroguardia degli spagnoli grazie alla velocità degli attaccanti. Davanti però Werner è in serata no, e al 10° si divora il gol del vantaggio spedendo la palla addosso a Courtois da pochi passi. Nell’azione successiva ...

