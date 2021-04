Real Madrid-Chelsea 1-1, Marcelo: “Al ritorno sarà una partita diversa” (Di martedì 27 aprile 2021) “Non abbiamo fatto la nostra partita ma ci siamo adattati a ciò che è successo in campo. È stato difficile ma sappiamo cosa dovremo fare al ritorno: a Londra sarà una gara diversa”. Lo ha dichiarato il difensore del Real Madrid, Marcelo, dopo il pareggio per 1-1 contro il Chelsea. “Siamo entrati in campo con l’obiettivo di giocare la nostra partita ma nei primi 20 minuti non ci siamo riusciti – ha aggiunto l’esterno brasiliano ai microfoni della Uefa -. Il Chelsea ha trovato il gol e ogni volta che superava la nostra pressione si rendeva pericoloso. Abbiamo rischiato ma sapevamo le difficoltà di questa partita. Al ritorno, comunque, sarà tutto diverso”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) “Non abbiamo fatto la nostrama ci siamo adattati a ciò che è successo in campo. È stato difficile ma sappiamo cosa dovremo fare al: a Londrauna gara”. Lo ha dichiarato il difensore del, dopo il pareggio per 1-1 contro il. “Siamo entrati in campo con l’obiettivo di giocare la nostrama nei primi 20 minuti non ci siamo riusciti – ha aggiunto l’esterno brasiliano ai microfoni della Uefa -. Ilha trovato il gol e ogni volta che superava la nostra pressione si rendeva pericoloso. Abbiamo rischiato ma sapevamo le difficoltà di questa. Al, comunque,tutto diverso”. SportFace.

Advertising

btsportfootball : Since CR7 left Real Madrid, in the #UCL... ? 15 - Karim Benzema ? 14 - Cristiano Ronaldo ?? - LigadeCampeones : ??? Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid ?????????????????? @realmadrid ?? @ChelseaFC_Sp ?? - SkySport : Real Madrid-Chelsea, dove vedere la partita in tv e streaming: gli orari - isaac_adeniji : RT @cr7raprhymes: FT: Real Madrid 1-1 Chelsea Sofascore MOTM: Messi ?????? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REAL MADRID - Marcelo: 'Non abbiamo scelto il ritmo, abbiamo giocato di conseguenza, nella gara di ritorno sarà diverso… -