Real Madrid - Chelsea 1 - 1 Live: partita aperta al Di Stefano, a Pulisic risponde Benzema (Di martedì 27 aprile 2021) 48': rischia il Real che soffre particolarmente il pressing della squadra inglese, palla persa nella propria trequarti e che arriva nei piedi di Werner che aspetta troppa a calciare e si fa murare. ... Leggi su globalist (Di martedì 27 aprile 2021) 48': rischia ilche soffre particolarmente il pressing della squadra inglese, palla persa nella propria trequarti e che arriva nei piedi di Werner che aspetta troppa a calciare e si fa murare. ...

Advertising

btsportfootball : Since CR7 left Real Madrid, in the #UCL... ? 15 - Karim Benzema ? 14 - Cristiano Ronaldo ?? - LigadeCampeones : ??? Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid ?????????????????? @realmadrid ?? @ChelseaFC_Sp ?? - SkySport : Real Madrid-Chelsea, dove vedere la partita in tv e streaming: gli orari - havavtid : RT @brozodrillo77: Il telecronista di Real Madrid - Chelsea ha detto che il Real aveva a disposizione due dei terzini più forti del mondo,… - gabryhz : @_enz29 e finisce Real Madrid Chelsea 4 - 5 -