Real Madrid-Chelsea 1-1, Hazard: “Sempre bello rivedere i miei amici” (Di martedì 27 aprile 2021) “E’ Sempre bello giocare contro i miei amici”. Con un sorriso l’ex Chelsea, Eden Hazard, commenta il pari del Real Madrid contro i Blues nella semifinale di andata di Champions. “E’ piacevole rivedere qualche volto amico ma ora sono un giocatore del Real Madrid – ha precisato il belga ai microfoni della Uefa -. Non importa contro chi gioco: il mio obiettivo è vincere con il Real”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) “E’giocare contro i”. Con un sorriso l’ex, Eden, commenta il pari delcontro i Blues nella semifinale di andata di Champions. “E’ piacevolequalche volto amico ma ora sono un giocatore del– ha precisato il belga ai microfoni della Uefa -. Non importa contro chi gioco: il mio obiettivo è vincere con il”. SportFace.

Advertising

btsportfootball : Since CR7 left Real Madrid, in the #UCL... ? 15 - Karim Benzema ? 14 - Cristiano Ronaldo ?? - LigadeCampeones : ??? Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid ?????????????????? @realmadrid ?? @ChelseaFC_Sp ?? - SkySport : Real Madrid-Chelsea, dove vedere la partita in tv e streaming: gli orari - Kingshizzy__ : RT @cr7raprhymes: FT: Real Madrid 1-1 Chelsea Sofascore MOTM: Messi ?????? - lawalmilset : RT @cr7raprhymes: FT: Real Madrid 1-1 Chelsea Sofascore MOTM: Messi ?????? -