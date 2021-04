Real Madrid - Chelsea 1 - 1: commento al risultato della partita (Di martedì 27 aprile 2021) Madrid - Pulisic trascina il Chelsea, Benzema tiene in vita il Real Madrid. Nell'andata della prima semifinale di Champions League, la squadra di Tuchel, aggressiva e ben messo in campo, mette in ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 aprile 2021)- Pulisic trascina il, Benzema tiene in vita il. Nell'andataprima semifinale di Champions League, la squadra di Tuchel, aggressiva e ben messo in campo, mette in ...

Advertising

btsportfootball : Since CR7 left Real Madrid, in the #UCL... ? 15 - Karim Benzema ? 14 - Cristiano Ronaldo ?? - LigadeCampeones : ??? Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid ?????????????????? @realmadrid ?? @ChelseaFC_Sp ?? - SkySport : Real Madrid-Chelsea, dove vedere la partita in tv e streaming: gli orari - Torcedorescom : Real Madrid e Chelsea empatam no Alfedo Di Stefano pela Champions - - mustyat52 : RT @cr7raprhymes: FT: Real Madrid 1-1 Chelsea Sofascore MOTM: Messi ?????? -