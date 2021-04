Real Madrid-Chelsea 1-1, Champions League 2021: Benzema riprende Pulisic nella semifinale d’andata (Di martedì 27 aprile 2021) Real Madrid e Chelsea hanno pareggiato per 1-1 nella semifinale d’andata della Champions League 2021 di calcio. Gli spagnoli non sono riusciti a imporsi tra le mura amiche dell’Alfredo di Stefano Stadium, dove gli inglesi hanno agguantato un preziosissimo pareggio con gol. La qualificazione alla finale si deciderà nell’incontro di ritorno in programma settimana prossima: le merengues dovranno vincere o pareggiare segnando almeno due gol, mentre i padroni di casa potranno accontentarsi anche dello 0-0. Il confronto di questa sera si è deciso nel primo tempo, col botta e risposta tra Pulisic e Benzema. LA CRONACA DELLA PARTITA I padroni di casa scendono in campo col 3-5-2: Junior Vinicius e ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021)hanno pareggiato per 1-1delladi calcio. Gli spagnoli non sono riusciti a imporsi tra le mura amiche dell’Alfredo di Stefano Stadium, dove gli inglesi hanno agguantato un preziosissimo pareggio con gol. La qualificazione alla finale si deciderà nell’incontro di ritorno in programma settimana prossima: le merengues dovranno vincere o pareggiare segnando almeno due gol, mentre i padroni di casa potranno accontentarsi anche dello 0-0. Il confronto di questa sera si è deciso nel primo tempo, col botta e risposta tra. LA CRONACA DELLA PARTITA I padroni di casa scendono in campo col 3-5-2: Junior Vinicius e ...

