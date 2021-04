Real Madrid-Chelsea 1-1 | Benzema risponde a Pulisic

(Di martedì 27 aprile 2021)finisce 1-1. La semifinale di andata di Champions League termina con un pareggio che fa sorridere soprattutto i ‘Blues’ in vista del ritorno in casa. I londinesi giocano meglio nel primo tempo, sprecano una occasione colossale con Werner che al 10? in ripartenza calcia da pochi metri sul corpo di Courtois e poi vanno a segno al 14? con bella azione personale didimenticato dalla difesa del. Lo statunitense salta Courtois e insacca tra Nacho e Varane sulla linea di porta. Ilreagisce al 23? con una splendida giocata di, che da fuori area spara col sinistro ma colpisce il palo esterno. Il francese è più bravo e fortunato al 29?, quando sulla sponda di Eder Militao stoppa di petto e calcia al volo di destro il pallone ...

Advertising

LigadeCampeones : ??? Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid ?????????????????? @realmadrid ?? @ChelseaFC_Sp ?? - SkySport : Real Madrid-Chelsea, questo non è gol. Errore Werner o miracolo Courtois? VIDEO - SkySport : Real Madrid-Chelsea, dove vedere la partita in tv e streaming: gli orari - nuwanda0004 : RT @avesvaleeh: DUE ??? SONO LE CERTEZZE NELLA VITA: - LA MORTE - IL DILUVIO SOPRA AL DI STÉFANO QUANDO GIOCA IL REAL MADRID. #RealMadri… - Munas99 : RT @cr7raprhymes: FT: Real Madrid 1-1 Chelsea Sofascore MOTM: Messi ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

L'allenatore del Chelsea Thomas Tuchel ha ritenuto che "forse" avrebbero potuto "decidere" a loro favore la partita contro ilnel primo tempo, ma si è rammaricato della "mancanza di precisione" per sfruttare le buone opzioni nella prima mezz'ora e che lasciano aperta la qualificazione in questa semifinale di ...Un tempo di puro spettacolo, una ripresa più tattica e una qualità complessiva davvero elevata. L'1 - 1 con cuie Chelsea pareggiano nell'andata della prima semifinale di Champions non delude, conferma che ildifficilmente sbaglia partite di questo livello anche se è lontano anni luce dai suoi ...Real Madrid Chelsea, il quotidiano AS provoca i blues. Una risposta agli inglesi dopo lo scialbo uno a uno ottenuto in Champions League.L'ex attaccante Bernardo Corradi, presente negli studi di Mediaset, ha esaltato l'attaccante del Real Karim Benzema, autore stasera del gol al Chelsea: "Gioca bene ma soprattutto ...