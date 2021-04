Real-Chelsea, Montalbano o Brignano? La tv del 27 aprile (Di martedì 27 aprile 2021) Per la prima serata in tv, martedì 27 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il commissario Montalbano”, con Luca Zingaretti. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La rete di protezione”: Montalbano riceve la visita dell’ingegner Sabatello che gli porta alcuni filmini girati per decenni dall’ormai defunto padre che raffigurano sempre la stessa cosa: l’inquadratura fissa di un muro. Il commissario intuisce che dietro quelle pellicole si nasconde una remota vicenda dalle tinte tragiche e fosche. Nel frattempo nella scuola frequentata dal figlio di Augello due individui a volto coperto fanno irruzione nell’istituto, e seminano il terrore nell’edificio. Su RaiDue alle 21.20 andrà in scena “Un’ora sola vi vorrei”. Enrico Brignano intrattiene il pubblico con uno show di varietà: monologhi, musica e ... Leggi su bergamonews (Di martedì 27 aprile 2021) Per la prima serata in tv, martedì 27su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il commissario”, con Luca Zingaretti. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La rete di protezione”:riceve la visita dell’ingegner Sabatello che gli porta alcuni filmini girati per decenni dall’ormai defunto padre che raffigurano sempre la stessa cosa: l’inquadratura fissa di un muro. Il commissario intuisce che dietro quelle pellicole si nasconde una remota vicenda dalle tinte tragiche e fosche. Nel frattempo nella scuola frequentata dal figlio di Augello due individui a volto coperto fanno irruzione nell’istituto, e seminano il terrore nell’edificio. Su RaiDue alle 21.20 andrà in scena “Un’ora sola vi vorrei”. Enricointrattiene il pubblico con uno show di varietà: monologhi, musica e ...

