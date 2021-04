Ranking Uefa aggiornato a martedì 27 aprile, dopo Real Madrid-Chelsea (Di martedì 27 aprile 2021) Il Ranking Uefa aggiornato a martedì 27 aprile, al termine di Real Madrid-Chelsea, semifinale d’andata della Champions League 2020/2021. L’Inghilterra rappresentata dai Blues permane stabilmente al primo posto, tenendo a bada proprio la Spagna capitanata in Europa dai Blancos. Terzo posto per l’Italia, che però conta soltanto la Roma come portabandiera in competizioni europee, sebbene in Europa League. Quarta piazza per la Germania, a chiudere la top 10 vi sono Russia, Belgio e Austria. Di seguito le prime 10 posizioni del Ranking Uefa, fondamentale per i risvolti del calcio europeo ad alti livelli. Ranking Uefa aggiornato Inghilterra 98.426 4/7 Spagna 97.140 ... Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) Il27, al termine di, semifinale d’andata della Champions League 2020/2021. L’Inghilterra rappresentata dai Blues permane stabilmente al primo posto, tenendo a bada proprio la Spagna capitanata in Europa dai Blancos. Terzo posto per l’Italia, che però conta soltanto la Roma come portabandiera in competizioni europee, sebbene in Europa League. Quarta piazza per la Germania, a chiudere la top 10 vi sono Russia, Belgio e Austria. Di seguito le prime 10 posizioni del, fondamentale per i risvolti del calcio europeo ad alti livelli.Inghilterra 98.426 4/7 Spagna 97.140 ...

Advertising

CampagnaroMarco : @luckide @ngigneGra @capuanogio Il Ranking l'ha tirato su la Juve con i suoi di investimenti!!! Basta leggere le ta… - Gianpaolo_5 : @Mario69994570 @DiMarzio Hai visto la nuova riforma della Champions? Sai che se fosse in vigore già da adesso, la J… - mfonthenet : @FuffaForte Ranking UEFA costruito in anni di calcio finto. ?????? - FuffaForte : @mfonthenet Una riga la devi tirare. Il ranking UEFA va benissimo, per il primo accesso. - mancinismo23 : @AlbertMotta82 A me quando scrivete così fate tenerezza. Siete 53esimi nel ranking UEFA, non andate in Champions da… -