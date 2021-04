"Questa si chiama disciplina". Costretto a camminare nudo per strada, il ragazzo umiliato alle porte di Roma: un video terrificante (Di martedì 27 aprile 2021) Nelle ultime ore, un video scioccante ha iniziato a girare sui social. In particolare ad Anzio, luogo dove la clip è stata girata. Nel video si vede un ragazzo completamente nudo camminare a notte fonda per le strade del comune che si trova nei pressi di Roma Capitale. Di fianco a lui la fidanzata, impegnata e tenere al guinzaglio un cane lupo. Dietro la coppia, un ragazzo che esclama ad alta voce "Questa si chiama disciplina". Il cammino dell'ostaggio è partito dalla centrale piazza Pia fino ad arrivare al porto Innocenziano. Dell'uomo che riprende il video si sente soltanto la voce, il volto rimane nascosto. A quanto si apprende, il ragazzo Costretto a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Nelle ultime ore, unscioccante ha iniziato a girare sui social. In particolare ad Anzio, luogo dove la clip è stata girata. Nelsi vede uncompletamentea notte fonda per le strade del comune che si trova nei pressi diCapitale. Di fianco a lui la fidanzata, impegnata e tenere al guinzaglio un cane lupo. Dietro la coppia, unche esclama ad alta voce "si". Il cammino dell'ostaggio è partito dalla centrale piazza Pia fino ad arrivare al porto Innocenziano. Dell'uomo che riprende ilsi sente soltanto la voce, il volto rimane nascosto. A quanto si apprende, ila ...

