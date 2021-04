“Quella bomba all’aeroporto di Erbil, il pensiero alle mie famiglie adottate a distanza” (Di martedì 27 aprile 2021) Monsignor Luigi Ginami, bergamasco, presidente della Fondazione Santina Onlus (clicca qui), che cura progetti di adozione a distanza e realizzazioni in ogni parte del mondo, ci racconta la sua ultima missione nel Kurdistan martoriato dalle bombe. Terra dove la sua fondazione sostiene famiglie e orfani. Un attacco missilistico ha colpito, nella sera del 14 aprile, l’aeroporto internazionale di Erbil, nella regione del Kurdistan iracheno. Secondo il Ministero dell’Interno, obiettivo dell’attacco era la sezione militare dell’aeroporto, dove sono dispiegate le forze della coalizione internazionale a guida statunitense. L’attacco contro Erbil è stato rivendicato da un gruppo soprannominato Saraya Awlia al-Dam, ovvero i “Guardiani delle Brigate di Sangue”, già responsabili dell’attacco missilistico del 15 ... Leggi su bergamonews (Di martedì 27 aprile 2021) Monsignor Luigi Ginami, bergamasco, presidente della Fondazione Santina Onlus (clicca qui), che cura progetti di adozione ae realizzazioni in ogni parte del mondo, ci racconta la sua ultima missione nel Kurdistan martoriato dbombe. Terra dove la sua fondazione sostienee orfani. Un attacco missilistico ha colpito, nella sera del 14 aprile, l’aeroporto internazionale di, nella regione del Kurdistan iracheno. Secondo il Ministero dell’Interno, obiettivo dell’attacco era la sezione militare dell’aeroporto, dove sono dispiegate le forze della coalizione internazionale a guida statunitense. L’attacco controè stato rivendicato da un gruppo soprannominato Saraya Awlia al-Dam, ovvero i “Guardiani delle Brigate di Sangue”, già responsabili dell’attacco missilistico del 15 ...

Advertising

Andy75477319 : @SandroSca @NonSoloJuve Si però se è dico se dopo quella potente notte in cui le 12 lanciano la bomba... il massimo… - Ricky_bonna : @Fede_Gatti Molto volentieri e ti porto anche @il_Ciakky così te lo raccontiamo insieme. E tu ci racconti di quella… - france_bis : @WaldoVanVerhoek @jacopo_iacoboni Ce credo. In un processo normale se la potevano giocare sul dubbio irrisolto (la… - elisetta1102 : RT @tragicomicaboh: produzione, NOTIZIA BOMBA: è vero che Giulia ha la passione per i biscotti, ma sapete anche per cosa ha una passione? L… - jackicms : @falaheecms Sto recuperando e che fai non la guardi di nuovo quella bomba sexy che hai affianco e che è la tua meta??? -