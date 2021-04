“Quanta cattiveria”. UeD, Maria e Tina organizzano uno scherzo alla famosa dama Gemma: la sua reazione è scioccante e il web la difende. Cos’è successo (Di martedì 27 aprile 2021) La puntata odierna di Uomini e Donne è stata diversa dalle solite; Tina Cipollari ha voluto organizzare uno scherzo alla sua acerrima nemica Gemma Galgani e lo ha messo in scena proprio oggi, con la complicità del pubblico e di Maria De Filippi. Lo scherzo a Gemma Galgani Durante la trasmissione, infatti, sul piccolo schermo è andata in onda una comunicazione inequivocabile: Il signor Fabrizio è un attore invitato da Tina per fare uno scherzo a Gemma. In puntata si presenta Fabrizio, un piacente uomo sulla quaranTina che attira subito l’attenzione dei presenti in studio; prima del suo arrivo, Gianni Sperti aveva anticipato alla dama torinese che stava ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 27 aprile 2021) La puntata odierna di Uomini e Donne è stata diversa dalle solite;Cipollari ha voluto organizzare unosua acerrima nemicaGalgani e lo ha messo in scena proprio oggi, con la complicità del pubblico e diDe Filippi. LoGalgani Durante la trasmissione, infatti, sul piccolo schermo è andata in onda una comunicazione inequivocabile: Il signor Fabrizio è un attore invitato daper fare uno. In puntata si presenta Fabrizio, un piacente uomo sulla quaranche attira subito l’attenzione dei presenti in studio; prima del suo arrivo, Gianni Sperti aveva anticipatotorinese che stava ...

