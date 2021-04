Qualificazione Champions in pericolo per il Milan (Di martedì 27 aprile 2021) Qualificazione Champions in pericolo per Milan e Juve. I rossoneri perdono a Roma contro la Lazio per 3-0 e i bianconeri pareggiano a Firenze contro la squadra di Iachini (1-1). Mentre le inseguitrici Atalanta, Napoli e Lazio vincono tutte e le sopravanzano, le raggiungono e le tallonano in classifica. La squadra di Gasperini va a prendersi addirittura il secondo posto (5-0 sul Bologna). La formazione di Gattuso, invece, battendo il Toro al “Grande Torino” (0-2) raggiunge la Juve a quota 66. La Lazio con la sonante vittoria sul Milan (3-0) ritorna in auge per un posto nella prossima Champions. Ora la squadra di Simone Inzaghi è a 61 punti, ma il club di Lotito ha da recuperare la partita con il Torino (18 maggio). Qualificazione Champions in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 27 aprile 2021)inpere Juve. I rossoneri perdono a Roma contro la Lazio per 3-0 e i bianconeri pareggiano a Firenze contro la squadra di Iachini (1-1). Mentre le inseguitrici Atalanta, Napoli e Lazio vincono tutte e le sopravanzano, le raggiungono e le tallonano in classifica. La squadra di Gasperini va a prendersi addirittura il secondo posto (5-0 sul Bologna). La formazione di Gattuso, invece, battendo il Toro al “Grande Torino” (0-2) raggiunge la Juve a quota 66. La Lazio con la sonante vittoria sul(3-0) ritorna in auge per un posto nella prossima. Ora la squadra di Simone Inzaghi è a 61 punti, ma il club di Lotito ha da recuperare la partita con il Torino (18 maggio).in ...

Advertising

caterinabalivo : Altri 3 punti importantissimi per l’obiettivo qualificazione in Champions! Bravo Napoli, grande dimostrazione di f… - juventusfc : ??? @Pirlo_official: «Pensiamo a quello che dobbiamo fare, ora dobbiamo pensare alla qualificazione alla prossima Ch… - RiccardoLana2 : RT @la_rossonera: ???? In anteprima da fonte certissima: solo nel caso di non qualificazione alla Champions League la dirigenza rossonera pot… - JJm536 : RT @la_rossonera: ???? In anteprima da fonte certissima: solo nel caso di non qualificazione alla Champions League la dirigenza rossonera pot… - la_rossonera : ???? In anteprima da fonte certissima: solo nel caso di non qualificazione alla Champions League la dirigenza rossone… -