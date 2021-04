Puglia, oltre duemila candidature di volontari per aiutare nelle vaccinazioni. Italia: diciotto milioni di somministrazioni Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di martedì 27 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dal 15 aprile ci si può candidare come volontario della protezione civile per aiutare nella campagna vaccinale contro il Covid 19. Sono ricercati medici, infermieri, assistenti sanitari e altro personale, disponibili a contribuire in via volontaria alla attuazione del piano vaccinale anti Covid-19. Ad oggi sono oltre duemila le manifestazione di interesse inviate, tra le quali ad un primo esame, 63 medici, 60 infermieri, 19 assistenti sanitari, 117 Oss e 674 personale vario. Tutti saranno ricontattati dalla Sala operativa della Protezione civile per le successive pratiche. I volontari presteranno servizio su tutto il territorio regionale, con ... Leggi su noinotizie (Di martedì 27 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Dal 15 aprile ci si può candidare comeprotezione civile pernellavaccinale contro il Covid 19. Sono ricercati medici, infermieri, assistenti sanitari e altro personale, disponibili a contribuire in viaa alla attuazione del piano vaccinaleCovid-19. Ad oggi sonole manifestazione di interesse inviate, tra le quali ad un primo esame, 63 medici, 60 infermieri, 19 assistenti sanitari, 117 Oss e 674 personale vario. Tutti saranno ricontattati dalla Sala operativaProtezione civile per le successive pratiche. Ipresteranno servizio su tutto il territorio regionale, con ...

