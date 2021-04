Pugilato | deceduto il giordano Al-Swaisat dopo il ko ai Mondiali Junior

(Di martedì 27 aprile 2021) Il mondo delpiange la scomparsa delRashed Al-. Il giovane pugile è morto in seguito ai colpi subiti durante i recenti campionaties in Polonia. Lo si apprende dall’organo dirigente Aiba. Rashed Al-è stato ricoverato in ospedaleessere stato eliminato dall’estone Anton Vinogradov in un incontro di pesi massimi leggeri a Kielce. La radio polacca Zet Sport ha riferito che il 19enne èlo scorso lunedì. “È con profonda tristezza che abbiamo appreso della scomparsa del pugileRashed Al-, che era stato ricoverato in ospedale il 16 aprile in seguito del suo incontro durante i Campionatigiovanili“, ha scritto l’Aiba, ...

Pugilato, deceduto il giordano Rashed Al-Swaisat: era stato ricoverato dopo il ko ai recenti Mondiali Junior per i troppi colpi subiti.