Psg | Pochettino | ' Col City sarà battaglia Neymar? Felice perché libero di esprimersi'

Advertising

Jon_LeGossip : Mauricio Pochettino & Neymar are coming up in PSG's pre-Manchester City Champions League semi-final press conferenc… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PSG - Pochettino: 'Il Manchester City è la migliore squadra del mondo, il nostro obiettivo è fare una buona prestazione… - cikguKhalid : @The_Crab_Man_ PSG....for Pochettino... - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PSG - Pochettino: 'Il Manchester City è la migliore squadra del mondo, il nostro obiettivo è fare una buona prestazione… - susydigennaro : RT @napolimagazine: PSG - Pochettino: 'Il Manchester City è la migliore squadra del mondo, il nostro obiettivo è fare una buona prestazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Pochettino

Di seguito le parole del ct delin conferenza stampa. In trasferta o in casa 'Per me non cambia niente. È il momento di giocare e sappiamo che sarà difficile: credo non sia importante se giochi ...... dovrà offrire almeno una contropartita di livello assoluto al. Leonardo continua a chiedere Vinicius , di cui però i blancos non vogliono privarsi.invece vuole Varane , che è in ...Commenta per primo Il Real Madrid ha deciso di puntare tutto sull’acquisto di Mbappé, ma per arrivare al fuoriclasse francese, dovrà offrire almeno una contropartita di livello assoluto al PSG. Leonar ...Calciomercato Roma, sull’attaccante sbuca improvvisamente l’interesse del club francese. E l’affare potrebbe complicarsi ...