Programma Olimpiadi Tokyo 2020 | gli orari | le gare e le finali giorno per giorno

Il Programma completo delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Venerdì 23 luglio verrà accesa la sacra fiamma di Olimpia e darà il via alla trentaduesima edizione dei Giochi Olimpici: ma le gare cominceranno, come da tradizione, un paio di giorni prima, ovvero mercoledì 21 luglio con i tornei di softball e calcio. Sabato 24 verranno assegnate le prime medaglie e poi in apnea sino al gran finale previsto per domenica 10 agosto. Di seguito tutti gli orari e tutte le gare suddivise giorno per giorno per non perdervi davvero nulla di quello che accadrà a Tokyo.

