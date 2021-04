Professioni da scoprire | chi sono le geografe che ci aiutano a leggere il mondo

Leggi su iodonna

(Di martedì 27 aprile 2021) L’antesignana è stata l’inglese Isabella Bird. Cavallerizza indomita, grande viaggiatrice, è stata la prima donna ammessa alla Royal Geographical Society, nel 1892. Da sola ha attraversato le Montagne Rocciose, ha visitato le Hawaii, il Giappone, l’Australia, raccontando le sue avventure in libri capaci di scuotere la rigida società vittoriana (per poi finire i suoi giorni a causa di una banale caduta in casa). «Grazie a lei la geografia, che serviva per conquistare ile dominarlo, è diventata strumento di conoscenza» dice Elena Dell’Agnese, docente di Geografia all’università Bicocca di Milano. Pianta di Rovereto del XVIII secolo Leggi anche › Donne nella storia. Le scienziate illustratrici di piante Geografia, la Cenerentola delle discipline Una storia ...