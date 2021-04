Probabili formazioni Sassuolo-Atalanta, trentaquattresima giornata Serie A 2020/2021 (Di martedì 27 aprile 2021) Le Probabili formazioni di Sassuolo-Atalanta, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2020/2021. La Dea sul campo di una delle squadre più in forma del momento per andare a caccia di punti Champions. Gasperini non può permettersi di far rifiatare nessuno a cinque giornate dalla fine del campionato, calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 2 maggio, diretta tv su Sky Sport, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI Sassuolo – Ancora fuori Caputo e Raspadori, chiavi dell’attacco affidate a Defrel. De Zerbi deve scegliere tra Boga, Djuricic e Traore: due di loro giocheranno dal 1?, l’altro dalla panchina. QUI Atalanta – Torna Gosens dopo la squalifica, Maehle a destra e Hateboer in ... Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) Ledi, match valido per ladi. La Dea sul campo di una delle squadre più in forma del momento per andare a caccia di punti Champions. Gasperini non può permettersi di far rifiatare nessuno a cinque giornate dalla fine del campionato, calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 2 maggio, diretta tv su Sky Sport, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Ancora fuori Caputo e Raspadori, chiavi dell’attacco affidate a Defrel. De Zerbi deve scegliere tra Boga, Djuricic e Traore: due di loro giocheranno dal 1?, l’altro dalla panchina. QUI– Torna Gosens dopo la squalifica, Maehle a destra e Hateboer in ...

