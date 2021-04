Primo decollo sulla nuova pista allungata dell' aeroporto di Olbia

Advertising

MD80it : Aeroporto di Olbia: primo decollo sulla pista a seguito dei lavori di prolungamento - AlguerIT : OLBIA Primo decollo sulla pista allungata di Olbia - Karlo72624998 : Space X, il decollo della Crew Dragon 2 - goldenjoe75 : Primo volo su Marte: le informazioni post decollo di Ingenuity e il video - m_mugnani : Primo volo su Marte: le informazioni post decollo di Ingenuity e il video -

Ultime Notizie dalla rete : Primo decollo

Alguer.it

nella nuova pista del Costa Smeralda. È decollato ieri mattina alle ore 7 ilvolo dalla nuova pista del Costa Smeralda a seguito dei lavori di prolungamento e di completo ......in Italia che con Tim e Mediaset per il momento non hanno portato aldel progetto della Netflix del Sud Europa , in una settimana è stato in grado di ribaltare il tavolo . Quando il...Conclusi i 300 metri di asfalto. Ritocchi finali prima della conclusione dei lavori entro la prima metà del mese di maggio ...Il sindaco della capitale Sergei Sobyanin ha lanciato l'iniziativa per incentivare la popolazione a farsi somministrare il siero. La diffidenza rispetto al farmaco anti-Covid in Russia è ancora molto ...