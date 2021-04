Primavera | Aquilani | “Vogliamo Coppa Italia anche per Daniel Guerini”

(Di martedì 27 aprile 2021) “Fiorentina-Lazio è la partita diche era molto legato ad entrambe le squadre, il destino ci ha fatto incontrare, questa gara sarà nel suo ricordo e cercheremo di vincerlaper lui”. Lo ha detto Alberto, in vista della finale dicontro la formazione biancoceleste, in programma alle ore 18.00 di mercoledì 28 aprile allo stadio Tardini di Parma. La società di Rocco Commisso si è aggiudicata le ultime due edizioni e vuole portarsi a casa un altro trofeo, ma non sarà scontato. ”La Lazio è una formazione forte e avrà la stessa nostra voglia di vincere” ha sottolineato il tecnico viola ai canali ufficiali della Fiorentina. Entrambe le squadre scenderanno in campo nel ricordo di, il giovane ...

Alberto, tecnico della Fiorentina, ha parlato così ai canali ufficiali viola in vista della finale di Coppa Italiacontro la Lazio : "E' una partita di calcio e dovremo ..."