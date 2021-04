Prima semifinale Champions: Chelsea, che (mezza) sorpresa. A Madrid è 1-1, Benzema salva il Real (Di martedì 27 aprile 2021) Il Chelsea si conferma grande sorpresa di questa Champions League fermando sull'1-1 il Real Madrid nella semifinale di andata in Spagna. Sotto la pioggia di Valdebebas, Benzema risponde al gol inglese di Pulisic in un vivacissimo primo tempo, discorso qualificazione rimandato alla gara allo Stamford Bridge. Il Chelsea parte a mille e trova il gol del vantaggio dopo appena 14 minuti. Lancio di Rudiger con Pulisic che beffa Nacho e, dinnanzi a una difesa completamente immobile, supera agevolmente anche Courtois per poi depositare la palla in rete. La rete avversaria sveglia il Real che al 23? si fa vedere con un gran tiro di Benzema che colpisce la parte esterna del palo. E' solo il preludio al gol del francese che sei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Ilsi conferma grandedi questaLeague fermando sull'1-1 ilnelladi andata in Spagna. Sotto la pioggia di Valdebebas,risponde al gol inglese di Pulisic in un vivacissimo primo tempo, discorso qualificazione rimandato alla gara allo Stamford Bridge. Ilparte a mille e trova il gol del vantaggio dopo appena 14 minuti. Lancio di Rudiger con Pulisic che beffa Nacho e, dinnanzi a una difesa completamente immobile, supera agevolmente anche Courtois per poi depositare la palla in rete. La rete avversaria sveglia ilche al 23? si fa vedere con un gran tiro diche colpisce la parte esterna del palo. E' solo il preludio al gol del francese che sei ...

